Cesta do Lisabonu – Prvý týždeň uvoľnenia v Portugalsku.

Lisbon. Barrio Alto. (su)

Do Lisabonu prilietam 4.mája, v prvý deň uvoľnenia karantény. Wizzair medzi prvými letmi, ktoré majú povolenie odletieť z Londýna-Lutonu do Lisabonu v Portugalsku. Odlietame na čas a už o 2,5 hodiny sa s veľkým záujmom sa nakláňam do okna lietadla ako nadlietavame nad Lisabonom. Z výšky vidno vyprázdnené ulice. Aj lisabonské letisko je ešte stále takmer prázdne. Denne priletia len 3-4 lety.

Na letislu v Lutone.

Prechod cez letisko je úplne neskutočný.Obchodné priestory sú zavreté, tovar nepriedušne zabalený. Na obchodoch s nápojmi a oblečením visia kovové zámky.

Pred nástupom do lietadla nás postavia do dlhej rady, snažíme sa o sociálnu distanciu s 1.5-2m rozostupmi. Rada má niekoľko desiatok metrov a tiahne sa z jednej strany letišnej haly až po druhú. Dnes to ide spraviť týmto spôsobom. Z Londýna Lutonu odlietajú poobede len tri lety, navyše je let na polovicu prázdny.

Luton, pred odletom (SU)

Luton, na chobach nie je nikoho. (SU)

Vyludneny Luton. (su)

Lisabon.

Do Lisabonu ma to ťahalo už nejaý čas. Prvým dôvodom je dobré počasie, oveľa lepšia zdravotná situácia ako je v UK - a taktiež to, že už od júna sa bude treba vrátiť do práce. Nateraz si môžem užívať voľna v krajine, ktorá už vyzerá byť z najhoršieho vonku. Taktiež je vo mne ten cestovateľsky nepokoj -uvidieť na vlastné oči, ako sa krajina po Covide znova prebúdza k životu.

Pohlad z lietadla na Lisabon.

Lisabon (su)

Barrio ALto, zatial takmer prazdne. (su)

More je krasa (su)

(su)

Lisabon je roztiahnuty po kopcoch s nadhernymi vyhladmi. (su)

Cakanie pri potravinach (su)

O výber ubytovania v Lisabone nie je núdza. Priamo v centre sú stovky a stovky voľných ubytovní a apartmánov.

Aj keď sa väčšina portugalských hotelov rozhodla zavrieť svoje priestory počas stavu pandémie vyvolanej koronavírusom, nikdy to hotelierom nebolo nariadené zhora, takže nie je stanovený ani žiadny oficiálny dátum znovuotvorenia. Hotely si teda môžu zvážiť, kedy znova otvoria a začnú vítať hostí. Samozrejme, je potrebné podniknutie krokov pre zvýšenie hygieny a zaistenie bezpečnosti.

Vyjednala som si krásne ubytovanie v dvojizbovom apartmáne v starom meste – Barrio Alto za cenu 18 Euro/noc. Táto štrvť mi veľmi pripomína pešiu zónu v Bratislava. A podobne ako u nás sa tu všetko prerába, opravuje a renovuje. Môj apartmánešte stále vonia novou omietkou.

Moj byt v Diario de Noticias. (su)

V porovnaní s Anglickom sa tu mnohé opatrenia pandémie robili rozvážnejšie a cielenejšie. Navyše Portugalci boli pripravení počúvať a uskutočniť tieto opatrenia bez zbytočného donuco-vania a striktných opatrení. Hovori sa o „portugalskom zázraku“ najmã teraz, keď sa Európa predbežne vynára z prvej vlny koronavírusu, a začina byt jasné, že Portugalsko si v porovnani so susednými krajinami počínalo veľmi dobre.

Portugalsko bolo Covidom zasiahnuté rovnakom týždni ako väčšina sveta. Výstražný stav začal 12. marca, ked bolo potvrdených 78 prípadov Covidu-19 a nula úmrtí. 18. marca bol vyhlásený mimoriadny stav ohrozenia, v ten deň bolo potvrdených 642 prípadov a 2 úmrtia. Dnešná bilancia je 1100 obetí.

Ale ešte predtým sa mnohé reštaurácie a obchody rozhodli dobrovoľne zavrieť. Mnohí Portugalci sa rozhodli zostať doma, a to aj bez pokynov vlády. Toto bolo možné vďaka tomu, že v Portugalsku prevládajú malé súkromné podniky, rodinné obchodíky, firmy s menším počtom zamestnancov a tak ich šéfovia mali vo svojich možnostiach spraviť opatrenia týkajuce sa ich biznisu.

Nateraz sa život v Portugalsku rozbieha len pomaly. Ulice sú ešte stále poloprázdne, doprava sa ešte celkom nerozhýbala, na prechode netreba čakať na zeleného panáčika. Ale už sa ozývajú zvuky každodenného života. Remeselníci sa vrátili do práce, pokračuje sa s výstavbou domov, otvárajú sa malé kaviarne a pekárne.

Nesmelo nazerám do malej cukrárne so záplavou koláčov a presláveného portugalského pečiva .... Od pulta mi kýva usmiata predavačka, len aby som vstúpila a niečo si kúpila.... Zákaznikov je zatiaľ poriedko.

Z ulice sa ozývajú hlasy postarších ľudí, ktorí opäť raz klebetia na lavičkách a vyhrievajú sa na jarnom slnku.... život sa pozastavil, ale už je dobré znova počuť spokojné ľudské hlasy....

Ulica Diario de Noticias. (su)

Stare mesto (su)

Vyhliadka zo stareho mesta. (su)